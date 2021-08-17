На станции вблизи Ровно загорелся поезд
На Ровенщине в селе Малинск на железнодорожной станции загорелся поезд. Пострадавших в результате инцидента нет
Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание Ровно Медиа.
В Малинске произошло задымление в грузовом тепловозе. На месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Сейчас спасатели выясняют причину задымления.
Ранее сообщалось, что неизвестные люди блокировали движение поезда в Одесской области - они разместили на железнодорожных путях резиновые шины и камни, а также разбили стекла в дверях вагона.
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