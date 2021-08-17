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17 августа 2021, 11:59 539

На станции вблизи Ровно загорелся поезд

17 августа 2021, 11:59 539
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Фото: rivne_1283
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На Ровенщине в селе Малинск на железнодорожной станции загорелся поезд. Пострадавших в результате инцидента нет

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание Ровно Медиа.

В Малинске произошло задымление в грузовом тепловозе. На месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Сейчас спасатели выясняют причину задымления.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди блокировали движение поезда в Одесской области - они разместили на железнодорожных путях резиновые шины и камни, а также разбили стекла в дверях вагона.

поезд пожар станция спасатели Ровно

 
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