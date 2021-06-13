Запорізька АЕС вивела в резерв четвертий енергоблок: у чому причина

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У неділю, 13 червня, Запорізька АЕС вирішила відключити від енергосистеми четвертий енергоблок і вивести його в холодний резерв

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт станції.

"О 6:02 ранку, у зв'язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №4 Запорізької АЕС, згідно з регламентними процедурами, розвантажений, відключений від мережі і виведений в холодний резерв", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на цей час працюючими в Запорізькій АЕС залишаються три енергоблоки. Їхня сумарна потужність становить 2890 МВт. На енергоблоці №5 триває 44-та доба планового ремонту, а на енергоблоці №6 – капітальний ремонт.

"Зауважень до роботи основного обладнання працюючих енергоблоків і персоналу немає", - йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, що 30 травня на енергоблоці №2 Запорізької АЕС були відключені дві головні циркуляційні помпи.