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26 июня 2021, 13:11 198

На Ровенской АЭС отключили энергоблок: сработала аварийная защита

26 июня 2021, 13:11 198
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Фото: из открытых источников
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На Ровенской атомной электростанции отключили от сети энергоблок №4 из-за срабатывания аварийной защиты

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте предприятия.

Данное событие на предприятии квалифицировали как нарушение категории "П05/1" - остановка реакторной установки в процессе эксплуатации энергоблока, которые обусловлены:

  • отказами оборудования (элементов);
  • ошибками персонала и/или ошибочными решениями;
  • внешними воздействиями искусственного или природного происхождения.

"По состоянию на 20:39 в работе находятся три энергоблока Ровенского АЭС с суммарной нагрузкой 1725 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе АЭС также сообщили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, 13 июня Запорожская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок.

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