Житель Ровно хотел незаконно продать полторы тонны спирта

В Ровенской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного приобретения с целью сбыта, хранения и транспортировки незаконно изготовленных алкогольных напитков и спирта этилового

В Ровенской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного приобретения с целью сбыта, хранения и транспортировки незаконно изготовленных алкогольных напитков и спирта этилового

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прокуратуру Ровенской области. В ходе досудебного расследования установлено, что житель Ровно, реализуя свой преступный умысел, направленный на личное обогащение, осуществляя деятельность, которая запрещена законодательством, приобрел, хранил, транспортировал с целью сбыта в северные районы области почти 1,5 тонны спиртовой смеси, 3 тысячи бутылок водки и более 6 тысяч пачек сигарет. Противоправные действия лица в января 2020 года прекращено, а незаконно изготовленные подакцизные товары изъяты и на них наложен арест. Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Ровенский городской суд для рассмотрения по существу.

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