Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час сходження на гору Хом’як чоловікові стало зле й він втратив свідомість. Прибулі на місце рятувальники виявили його без ознак життя. Після слідчих дій тіло доправили до села Татарів та передали поліції.

Окрім того, фахівці ДСНС допомогли туристці, яка через втрату орієнтиру не могла самостійно спуститися з гори Малий Ґорґан. Рятувальники встановили її координати телефоном, розшукали та супроводили до села Поляниця. Меддопомоги вона не потребувала.

Нагадаємо, 15 вересня у Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус. Його магнітуда землетрусу становила 2,5 бала за шкалою Ріхтера.