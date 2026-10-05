В Карпатах спасатели транспортировали тело погибшего мужчины с горы Хомяк
На горе Хомяк умер турист, а на Малом Горгане спасатели нашли заблудившуюся женщину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Во время восхождения на гору Хомяк мужчине стало плохо и он потерял сознание. Прибывшие на место спасатели обнаружили его без признаков жизни. После следственных действий тело доставили в село Татаров и передали полиции.
Кроме того, специалисты ГСЧС помогли туристке, которая из-за потери ориентира не могла самостоятельно спуститься с горы Малый Горган. Спасатели установили ее координаты по телефону, разыскали и сопроводили в село Поляница. В медпомощи она не нуждалась.
Напомним, 15 сентября в Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение. Его магнитуда землетрясения составила 2,5 балла по шкале Рихтера.
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