Фото: ГСЧС

На горе Хомяк умер турист, а на Малом Горгане спасатели нашли заблудившуюся женщину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время восхождения на гору Хомяк мужчине стало плохо и он потерял сознание. Прибывшие на место спасатели обнаружили его без признаков жизни. После следственных действий тело доставили в село Татаров и передали полиции.

Кроме того, специалисты ГСЧС помогли туристке, которая из-за потери ориентира не могла самостоятельно спуститься с горы Малый Горган. Спасатели установили ее координаты по телефону, разыскали и сопроводили в село Поляница. В медпомощи она не нуждалась.

Напомним, 15 сентября в Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение. Его магнитуда землетрясения составила 2,5 балла по шкале Рихтера.