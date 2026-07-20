11:46  20 липня
У Львові в покинутому лімузині знайшли тіло 46-річного чоловіка
10:21  20 липня
Троє підлітків загинули у ДТП на Львівщині: водій був напідпитку і втік
09:43  20 липня
Співзасновник Fire Point заінтригував відео запуску невідомої ракети
UA | RU
UA | RU
20 липня 2026, 10:43

Зливав дані про позиції та командирів ЗСУ: СБУ затримала на Дніпропетровщині дезертира

20 липня 2026, 10:43
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ викрила російського агента у Дніпропетровській області. Ним виявився мобілізований із Запоріжжя, який утік із військової частини та збирав розвіддані про Сили оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Найбільше російських спецслужбістів цікавила інформація про пункти базування українських військ у прифронтових районах. Росіяни планували використати дані для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східних та південних регіонів України.

Крім цього, рашисти сподівались дізнатися персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій.

Зокрема, агент мав зібрати і передати російським спецслужбістам відомості про місця тимчасового перебування українських воїнів, їхні позивні та пункти базування підлеглого особового складу.

Слідство з'ясувало, що окупанти завербували військовослужбовця через його матір, яка контактувала зі знайомими, які проживають на окупованій частині Запорізької області та працюють на росіян.

Зловмисник намагався "злити" інформацію про свою військову частину та суміжні підрозділи, проте СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала дезертира.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його співпраці з ворогом.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська тимчасово захопленої частини території Луганщини. Після переїзду до столиці фігурантка сподівалась "загубитися" у місті як працівниця центру соціального обслуговування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ затримання Дніпропетровська область дезертир
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: загинула жінка, п'ятеро людей отримали поранення
20 липня 2026, 12:29
Пообіцяв "вирішити" справу в суді за $14 тисяч: у Києві затримали адвоката
20 липня 2026, 12:23
Ранковий удар по Павлограду: кількість постраждалих зросла до 13 людей
20 липня 2026, 12:10
Горіли 100 тисяч м²: на Київщині ліквідували масштабну пожежу на складах після удару РФ 19 липня
20 липня 2026, 11:53
У Львові в покинутому лімузині знайшли тіло 46-річного чоловіка
20 липня 2026, 11:46
Ворог вдарив по Павлограду: двоє загиблих, серед поранених – однорічна дитина
20 липня 2026, 11:30
Росіяни просунулися поблизу двох населених пунктів на Донеччині – DeepState
20 липня 2026, 11:18
Федоров став символом протесту: чому люди вийшли не лише за міністра
20 липня 2026, 11:12
Смертельна ДТП у Сумах: легковик перетворився на металобрухт
20 липня 2026, 11:00
Українські дрони уразили понад мільйон цілей РФ від початку 2026 року
20 липня 2026, 10:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Валерій Пекар
Всі блоги »