Фото: СБУ

СБУ викрила російського агента у Дніпропетровській області. Ним виявився мобілізований із Запоріжжя, який утік із військової частини та збирав розвіддані про Сили оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Найбільше російських спецслужбістів цікавила інформація про пункти базування українських військ у прифронтових районах. Росіяни планували використати дані для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східних та південних регіонів України.

Крім цього, рашисти сподівались дізнатися персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій.

Зокрема, агент мав зібрати і передати російським спецслужбістам відомості про місця тимчасового перебування українських воїнів, їхні позивні та пункти базування підлеглого особового складу.

Слідство з'ясувало, що окупанти завербували військовослужбовця через його матір, яка контактувала зі знайомими, які проживають на окупованій частині Запорізької області та працюють на росіян.

Зловмисник намагався "злити" інформацію про свою військову частину та суміжні підрозділи, проте СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала дезертира.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його співпраці з ворогом.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська тимчасово захопленої частини території Луганщини. Після переїзду до столиці фігурантка сподівалась "загубитися" у місті як працівниця центру соціального обслуговування.