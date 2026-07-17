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17 липня 2026, 09:10

Очолив окупаційну "владу" на Херсонщині: колаборанта засудили до 12 років ув'язнення

17 липня 2026, 09:10
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Фото: Прокуратура України
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Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Чоловіку призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також засудженого позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років.

Як встановили прокурори, після окупації Скадовського району Херсонської області чоловік добровільно почав співпрацювати з російськими військами. У 2023 році він очолив незаконний орган окупаційної адміністрації – так зване "Территориальное управление "Таврия" Скадовского муниципального округа".

За даними слідства, колаборант працював за законодавством РФ, проводив зустрічі з місцевими жителями та закликав їх переходити на російське законодавство, документообіг і систему управління держави-агресора.

Крім того, чоловік брав участь у створенні пропагандистських матеріалів, які мали легітимізувати окупаційний режим та дискредитувати Україну.

Також правоохоронці встановили, що у травні 2024 року він передав представникам Російської православної церкви приміщення у селищі Таврія для проведення релігійної діяльності, після чого відзвітував про це на місцевому пропагандистському телеканалі.

Нагадаємо, раніше власницю херсонської ТРК засудили до 12 років тюрми за співпрацю з окупантами. З моменту окупації обласного центру трансляція каналу не припинилася. А згодом фокус умовно нейтральних матеріалів змістився на підтримку дій Росії у регіоні.

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