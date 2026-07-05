На Черкащині в ДТП постраждав 15-річний мопедист

Фото: поліція Черкащини

На Черкащині 5 липня сталась Дорожньо-транспортна пригода у селі Кобиляки Звенигородського району

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Автомобіль ВАЗ зіткнувся з мопедом, яким керував 15-річний хлопець. Унаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За попередньою інформацією, 24-річний водій автомобіля ВАЗ, рухаючись вулицею Миру, під час зміни напрямку руху виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мопедом "Mustang Alfa FIT”.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Досудове розслідування триває, обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Нагадаємо, що поліцейські оголосили підозру водієві, який спровокував ДТП на Миколаївщині, що призвела до загибелі 12 людей.