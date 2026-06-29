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29 червня 2026, 18:45

Обкрадав знайомих: на Дніпропетровщині затримали серійного крадія

29 червня 2026, 18:45
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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На Дніпропетровщині слідчі повідомили про підозру чоловікові у крадіжці з будинку. Підозрюваний прийшов у гості до знайомого та, поки власник оселі відволікся, викрав два мобільні телефони, після чого з місця злочину втік

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .
Злочин стався на початку травня в одному з будинків у селищі Курилівка Дніпровського району.



Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 43-річний мешканець міста Камʼянське, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.



Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, що у Дніпрі судитимуть 34-річного чоловіка за ряд майнових злочинів у місті. Обвинуваченому інкримінують шахрайство та крадіжку, вчинені на території Новокодацького району.

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