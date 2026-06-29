Атака на Харків: ворожий КАБ вбив людину, ще 12 осіб травмовані
Російські війська завдали удару авіаційною бомбою по Харкову. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще 12 дістали поранення
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
У результаті влучання пошкоджено будівлі цивільного підприємства, трамвай, трамвайну колію та легковий автомобіль.
На місці удару працюють рятувальники, співробітники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що 29 червня російські війська завдали удару керованою авіабомбою (КАБ) по Холодногірському району Харкова.
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Смертельні ревнощі у Дніпрі: вбивцю цивільної дружини засудили до 8,5 років тюрми
29 червня 2026, 19:56На Прикарпатті мотоцикл влетів у іномарку: водій загинув на місці
29 червня 2026, 19:30Депутат і директор лікарні в Олександрії "нагрів" бюджет майже на мільйон на медичних газах
29 червня 2026, 19:20Експосадовця окупаційного міністерства на Херсонщині віддадуть під суд
29 червня 2026, 18:58У Львові блисквка влучила в дитину
29 червня 2026, 18:55Обкрадав знайомих: на Дніпропетровщині затримали серійного крадія
29 червня 2026, 18:45На Львівщині сторож дитячого садка зґвалтував дитину
29 червня 2026, 18:40Терор у Запоріжжі: окупанти вдруге за день вдарили дроном по громадському транспорту
29 червня 2026, 18:23На Полтавщині аферистка "зняла порчу" з пенсіонерки за 40 тисяч
29 червня 2026, 18:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі блоги »