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24 червня 2026, 15:35

У Харкові чоловік із гранатою та ножем напав на ТЦК: чому судили військового ТЦК

24 червня 2026, 15:35
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Фото з відкритих джерел
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Солдат, стрілець відділення оповіщення, який виконував обов’язки старшого групи оповіщення, притягувався до адміністративної відповідальності. Це сталось після того як у Харкові чоловік напав на групу оповіщення

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався 6 квітня у Харквоі. Коли група оповіщення підійшла до чоловіка призовного віку для перевірки документів, він застосував травматичну зброю, кинув шумові гранати та ножем поранив одного з членів групи — солдата, який отримав ножове поранення живота. Чоловіка згодом затримали.

Проте потім стало відомо, що жодних записів із боді-камер не було. Хоча камера була видана. Виявилось, що військовий ТЦК порушив правила і не застосував камеру. На суді він визнав свою провину.

Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині суд розглянув справу щодо мобілізації. Чоловіку відмовили у відстрочці від служби, хоча він доглядає брата з інвалідністю.

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