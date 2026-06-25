Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місці працювали поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Тіло загиблої направили на судмедекспертизу, яка має встановити причину смерті.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини загибелі неповнолітньої.

Дівчина 23 червня о 19:00 пішла з друзями на річку й не повернулася додому. Востаннє вона виходила на зв'язок 24 червня орієнтовно о 2:00.

Нагадаємо, на Буковині тривають пошуково-рятувальні роботи на річці Дністер, де зникли чотири людини, серед них – троє дітей.