Поліцейські затримали 19-річного хлопця, який вчинив хуліганство в супермаркеті у Дніпровському районі столиці

Інцидент стався після того, як пʼяний молодик сперся на стенд із цінами та, поваливши його на підлогу, почав бити ногою. Адміністратор супермаркету зробив покупцеві зауваження, у відповідь на що той влаштував бійку, нецензурно лаявся, перекинув ще один торговельний стенд і намагався кулаком розбити двері.

Правоохоронці затримали порушника на місці події. Перевірка на приладі "Драгер" показала, що в крові молодика було 2,35 проміле алкоголю, що свідчить про стан сильного сп’яніння.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

