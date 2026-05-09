У Києві росіянин з ножем напав на людину: чоловік впав з 11-го поверху

Фото: Національна поліція

В Оболонському районі столиці з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Виявилось, він тікав від нападника

Про це повідомляє поліція Києва.

Як з'ясували правоохоронці, 22-річний громадянин РФ та 22-річний киянин у квартирі в Оболонському районі посварились. Під час конфлікту росіянин вдарив киянина ножем. Потерпілий намагався врятуватись та втекти через вікно, але він зірвався та впав з висоти 11-го поверху.

На жаль, від отриманих травм 22-річний киянин загинув. Зловмисник зачинився, де в подальшому за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали його.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження з ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі", - повідомляє поліція.

