Поліцейські повідомили про підозру двом киянам, які влаштували бійку зі стріляниною у дворі ЖК у Подільському районі міста

Пізно ввечері 9 травня у дворі житлового комплексу на вулиці Данченка конфлікт між двома чоловіками переріс у бійку, під час якої 43-річний киянин кілька разів вистрілив у свого опонента. 30-річний чоловік отримав поранення в ногу та живіт. Попри це, потерпілий пошкодив автомобіль стрілка, завдавши по ньому ударів ногою.

На місце події прибули лікарі та поліція. Обох учасників інциденту затримали. Слідчі вилучили гільзи та направили їх на експертизу.

Чоловікам оголосили підозри. Дії стрілка кваліфікували як хуліганство із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Другому учаснику конфлікту інкримінують хуліганство (ч. 1 ст. 296 ККУ). Розслідування триває.

