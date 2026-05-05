Балістика на Дніпро: в місті масштабна пожежа
У Дніпрі увечері 5 травня пролунали потужні вибухи. У місті сталась пожежа
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.
У Дніпрі пролунав вибух. Це сталось після того, як Повітряні сили ЗСУ попереджали про балістичну небезпеку, а згодом - про швидкісну ціль на місто.
У місцевих каналах повідомляють про пожежу та задимлення після вибухів.
Нагадаємо, раніше у Краматорську на Донеччині російська армія 5 травня завдала авіаудару по центру міста, триває рятувальна операція.
