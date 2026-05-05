Фото: національна поліція

У Хмельницькому 4 травня в парку імені М. Чекмана 11-річний хлопчик отримав несумісні з життям травми під час їзди на електросамокаті

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, подія сталася 4 травня 2026 року у парку ім. М. Чекмана в обласному центрі.

Попередньо встановили, що 11-річний хлопчик, керуючи електросамокатом, рухаючись велосипедною доріжкою, не впорався з керуванням і впав.

Унаслідок отриманих травм дитина померла у реанімаційному відділенні медичного закладу.

Окружною прокуратурою міста Хмельницького розпочато досудове розслідування за фактом порушення чинних на транспорті правил, що спричинило загибель дитини (ст. 291 КК України).

