05 травня 2026, 18:41

У Хмельницькому через падіння з електросамоката загинув 11-річний хлопчик

Фото: національна поліція
У Хмельницькому 4 травня в парку імені М. Чекмана 11-річний хлопчик отримав несумісні з життям травми під час їзди на електросамокаті

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, подія сталася 4 травня 2026 року у парку ім. М. Чекмана в обласному центрі.

Попередньо встановили, що 11-річний хлопчик, керуючи електросамокатом, рухаючись велосипедною доріжкою, не впорався з керуванням і впав.

Унаслідок отриманих травм дитина померла у реанімаційному відділенні медичного закладу.

Окружною прокуратурою міста Хмельницького розпочато досудове розслідування за фактом порушення чинних на транспорті правил, що спричинило загибель дитини (ст. 291 КК України).

Нагадаємо, що на Київщині авто збило електросамокат із дітьми, загинув 10-річний хлопчик.

За попередніми даними поліції, 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись головною дорогою, на перехресті з вулицею Трояндовою зіткнувся з електросамокатом, на якому перебували двоє малолітніх.

