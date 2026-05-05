поліція Харківської області

У квітні до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення про пожежу на кладовищі в місті Зміїв - горіла могила військовослужбовця.

На місце події виїжджали правоохоронці, які в ході проведення першочергових заходів встановили особу, причетну до правопорушення. Нею виявилася 45-річна мешканка міста.

Поліцейські з’ясували, що жінка, перебуваючи на території кладовища, хотіла заволодіти предметами, розміщеними на могилі військового. Для цього вона пошкоджувала пластикові кріплення іграшок шляхом підпалу. У результаті її дій загорілися поховальні вінки та дерев’яний хрест.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

