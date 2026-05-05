11:48  05 травня
На Львівщині легковик влетів під фуру: авто зім'яло вщент
10:50  05 травня
У Тернополі судитимуть 60-річного чоловіка за зґвалтування 14-річного хлопця
10:24  05 травня
У Києві чоловік лякав працівницю ТРЦ вибухівкою: його затримали
UA | RU
UA | RU
05 травня 2026, 18:54

Росія вдарила авіабомбами по центру Краматорська, є загиблі та поранені

05 травня 2026, 18:54
Читайте также на русском языке
Фото: Володимир Зеленський/телеграм
Читайте также
на русском языке

У Краматорську на Донеччині російська армія 5 травня завдала авіаудару по центру міста, триває рятувальна операція 

Про це повідомив Володимир Зеленський у телеграм, передає RegioNews.

За словами президента, російські війська вдарили авіабомбами по центральній частині міста — по місцю скупчення людей.

Станом на зараз щонайменше 5 людей загинули, ще 5 дістали поранення

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що російська армія 5 травня завдала удару по Малоданилівській громаді у передмісті Харкова.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Краматорськ обстріл Донецька область загиблі
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Понад 80 атак за добу: на Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула людина, ще 13 поранено
05 травня 2026, 20:24
Спалила хрест на могилі воїна заради іграшок: на Харківщині затримали вандалку
05 травня 2026, 19:57
На Рівненщині зіркового оленя Бориса приспали
05 травня 2026, 19:45
В Одесі напали на авто ТЦК та СП, що перевозило військовозобов’язаних
05 травня 2026, 19:33
На Прикарпатті у вогні загинув пенсіонер
05 травня 2026, 19:15
Росіяни ударили по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 9 осіб
05 травня 2026, 19:14
У Києві росіян реєстрували як волонтерів
05 травня 2026, 18:55
У Хмельницькому через падіння з електросамоката загинув 11-річний хлопчик
05 травня 2026, 18:41
Судитимуть директора сміттєзвалища, яке палало дві доби на Дніпропетровщині
05 травня 2026, 18:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »