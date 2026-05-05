У Краматорську на Донеччині російська армія 5 травня завдала авіаудару по центру міста, триває рятувальна операція

Про це повідомив Володимир Зеленський у телеграм, передає RegioNews .

За словами президента, російські війська вдарили авіабомбами по центральній частині міста — по місцю скупчення людей.

Станом на зараз щонайменше 5 людей загинули, ще 5 дістали поранення

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що російська армія 5 травня завдала удару по Малоданилівській громаді у передмісті Харкова.