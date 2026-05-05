Російські військові протягом дня понад 80 атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії два райони Дніпропетровської області, загинула одна людина, ще 13 - дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади.

Пошкоджені підприємства, інфраструктура, лікарня, ліцей, магазини, перукарня, приватні будинки та автомобілі.

Одна людина загинула, ще 13 постраждали. В лікарні у важкому стані перебуває 56-річний чоловік. Також госпіталізовані у стані середньої тяжкості ще п'ятеро людей. Решта лікуватиметься амбулаторно.

У Криворізькому районі росіяни вдарили по Зеленодольській громаді. Пошкоджене поштове відділення.

