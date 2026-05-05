На Полтавщині чоловік загинув у власному будинку

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

4 травня близько 13-ї години надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу у приватному будинку в селі Климівка Ланнівської громади. Під час гасіння полум'я рятувальники знайшли 58-річного чоловіка без ознак життя. Точну причину його смерті буде встановлювати судово-медична експертиза.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у місті Покров на Дніпропетровщині внаслідок підпалу будки заживо згоріли цуценята.