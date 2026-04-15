15 квітня 2026, 13:22

В Івано-Франківську лікарі виявили павука у вусі пацієнтки

Фото: КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"
Про це розповіли в КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради", передає RegioNews.

Жінка звернулася до медиків зі скаргами на біль і закладеність лівого вуха, однак несподівану знахідку зафіксували під час перевірки правого.

Про випадок розповіла лікар-отоларинголог Андріана Мельник, зазначивши, що в літній період подібні ситуації трапляються значно частіше, ніж здається.

За словами фахівчині, у разі потрапляння комахи до вуха не можна намагатися самостійно її дістати. Це може призвести до травм слухового проходу або навіть пошкодження барабанної перетинки.

Лікарі наголошують: найкраще рішення – одразу звернутися до спеціаліста, який безпечно видалить стороннє тіло та перевірить, чи не виникли ускладнення.

Також не рекомендується самостійно закапувати у вухо будь-які рідини, адже це може змусити комаху рухатися активніше і збільшити ризик травмування.

Як зазначила лікарка, у цьому випадку павук проник досить глибоко – майже до барабанної перетинки.

Фахівці радять не зловживати гігієною вух та проходити профілактичні огляди у отоларинголога щонайменше раз на рік, щоб вчасно виявляти можливі проблеми зі слухом.

Нагадаємо, у Івано-Франківській лікарні врятували 7-річного хлопчика, який проковтнув батарейку. Дитина надійшла до медзакладу у грудні 2025 року у критичному стані, і після низки складних операцій була виписана додому у задовільному стані вже після Нового року.

Івано-Франківська область пацієнт жінка павук вухо
