Контррозвідка СБУ затримала у Харкові місцевого жителя, який працював на російську спецслужбу

Затриманий – чоловік ворожої інформаторки, яку СБУ викрила у січні цього року на коригуванні повітряних ударів.

За даними слідства, ФСБ спочатку залучила до співпраці дружину фігуранта, яка передавала дані про позиції Сил оборони на Дніпропетровщині через телеграм-бот. Згодом до розвідувальної діяльності залучили і її чоловіка. Він збирав інформацію про маршрути переміщення та пункти базування захисників Харкова.

Для збору даних агент об’їжджав місто на громадському транспорті, фотографуючи місця зосередження техніки та особового складу.

Також для конспірації розвідувальних вилазок фігурант залучав знайому, яка інколи возила його по місту та околицях на власному автомобілі, не знаючи про його справжні наміри.

Окрім фотофіксації потенційних "цілей", зловмисник позначав геолокації на гугл-картах для подальшої передачі куратору.

Отриману інформацію дружина фігуранта через анонімний акаунт передавала представнику ФСБ та отримувала нові завдання. Після викриття жінки співробітники СБУ задокументували діяльність її чоловіка та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у фігуранта вилучили смартфон і ноутбук із доказами роботи на ворога.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

