10:57  14 травня
У Сумах поблизу зупинки чоловік підірвався на гранаті
10:18  14 травня
На Рівненщині жінка закурила біля бензину: двоє людей отримали сильні опіки
09:08  14 травня
На Запоріжжі чоловік дістав поранення через атаку російського FPV-дрона
UA | RU
UA | RU
14 травня 2026, 11:26

У Харкові затримали агента ФСБ, який разом із дружиною коригував удари по місту

14 травня 2026, 11:26
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка СБУ затримала у Харкові місцевого жителя, який працював на російську спецслужбу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Затриманий – чоловік ворожої інформаторки, яку СБУ викрила у січні цього року на коригуванні повітряних ударів.

За даними слідства, ФСБ спочатку залучила до співпраці дружину фігуранта, яка передавала дані про позиції Сил оборони на Дніпропетровщині через телеграм-бот. Згодом до розвідувальної діяльності залучили і її чоловіка. Він збирав інформацію про маршрути переміщення та пункти базування захисників Харкова.

Для збору даних агент об’їжджав місто на громадському транспорті, фотографуючи місця зосередження техніки та особового складу.

Також для конспірації розвідувальних вилазок фігурант залучав знайому, яка інколи возила його по місту та околицях на власному автомобілі, не знаючи про його справжні наміри.

Окрім фотофіксації потенційних "цілей", зловмисник позначав геолокації на гугл-картах для подальшої передачі куратору.

Отриману інформацію дружина фігуранта через анонімний акаунт передавала представнику ФСБ та отримувала нові завдання. Після викриття жінки співробітники СБУ задокументували діяльність її чоловіка та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у фігуранта вилучили смартфон і ноутбук із доказами роботи на ворога.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали дезертира, який реєстрував Starlink для росіян. Завдання РФ виконував завербований мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна СБУ затримання Харків агент рф російські агенти
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Києві кількість загиблих через масовану атаку зросла до трьох
14 травня 2026, 11:41
Понад 15 тисяч цивільних українців загинули від початку вторгнення РФ
14 травня 2026, 11:34
Ґвалтував доньку та продавав відео в даркнеті: жителя Дніпра відправили за ґрати
14 травня 2026, 11:14
У Сумах поблизу зупинки чоловік підірвався на гранаті
14 травня 2026, 10:57
День вишиванки може стати державним святом в Україні
14 травня 2026, 10:55
На Чернігівщині командир військової частини "прикривав" підлеглих-прогульників
14 травня 2026, 10:45
Ворог атакував Запоріжжя: під ударом промислова інфраструктура
14 травня 2026, 10:34
Масована атака на Київ: зросла кількість загиблих та постраждалих
14 травня 2026, 10:26
На Рівненщині жінка закурила біля бензину: двоє людей отримали сильні опіки
14 травня 2026, 10:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Всі блоги »