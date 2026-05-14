Суд визнав винним мешканця Дніпра у вчиненні особливо тяжких злочинів проти власної доньки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокурори довели, що чоловік, будучи батьком двох дітей, роками збирав дитячу порнографію, а згодом почав створювати власний контент, використовуючи беззахисність дитини.

Чоловік вчиняв сексуальне насильство щодо доньки 2011 року народження, коли матері з другою дитиною не було вдома, знімав це на відео та поширював матеріали через даркнет. Під час обшуків у 2024 році правоохоронці вилучили близько 200 файлів із порнографічним контентом, зокрема й за участю дитини зловмисника.

Одразу після викриття чоловіка ізолювали від родини. Він перебуває під вартою.

Під час судового розгляду 51-річний фігурант до останнього не визнав своєї вини.

Зловмиснику призначили 13 років позбавлення волі.

Наразі триває строк апеляційного оскарження.

