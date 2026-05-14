14 травня 2026, 11:34

Понад 15 тисяч цивільних українців загинули від початку вторгнення РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія залишається найбільшим порушником прав людини в Україні

Про це він сказав 13 травня під час виступу у Верховній Раді, передає RegioNews із посиланням на "Еспресо".

За його словами, у 2025 році в Україні зафіксовано 19 033 сигнали повітряної тривоги. Росія випустила близько 2 500 ракет різних типів та застосувала приблизно 100 тисяч безпілотників.

Лубінець наголосив, що 2025 рік став найсмертоноснішим для цивільного населення від початку повномасштабної війни. За цей період загинули 2 514 цивільних українців, ще 12 142 людини отримали поранення.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ, за офіційними даними з підконтрольних Україні територій, загинули 15 172 цивільних, серед них – 686 дітей.

Водночас омбудсмен підкреслив, що точна кількість загиблих на тимчасово окупованих територіях наразі залишається невідомою.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ знову атакувала Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Відомо про двох загиблих та 40 постраждалих.

