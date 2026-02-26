Горе-лікарі мати та син "торгували" фейковою інвалідністю у Вінницькій області

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Вінниччині викрито схему з оформленням фіктивної інвалідності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними слідства, восени 2025 року мати й син 47 та 27 років, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за 3000 доларів встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік.

Щоб незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили "пацієнту" фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень.

Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, "клієнт" мав розрахуватися за "послугу".

Після передачі обумовленої суми хабаря спільників затримали правоохоронці, а грошові кошти вилучили.

Загалом під час обшуків в межах кримінального провадження виявлено і вилучено понад 200 тис. доларів, 350 тис. гривень та більше 1700 євро готівки.

