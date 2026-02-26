17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 16:19

Горе-лікарі мати та син "торгували" фейковою інвалідністю у Вінницькій області

26 лютого 2026, 16:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Вінниччині викрито схему з оформленням фіктивної інвалідності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними слідства, восени 2025 року мати й син 47 та 27 років, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за 3000 доларів встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік.

Щоб незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили "пацієнту" фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень.

Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, "клієнт" мав розрахуватися за "послугу".

Після передачі обумовленої суми хабаря спільників затримали правоохоронці, а грошові кошти вилучили.

Загалом під час обшуків в межах кримінального провадження виявлено і вилучено понад 200 тис. доларів, 350 тис. гривень та більше 1700 євро готівки.

Як повідомлялось, на Вінниччині посадовиця ТЦК вимагала 5000 доларів США у матері загиблого військового.

Клінічна смерть після катування: у Вінниці судитимуть трьох правоохоронців
26 лютого 2026, 13:17
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
