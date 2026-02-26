17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 16:45

У Дніпрі перекрили мільйонний канал постачання наркотиків

26 лютого 2026, 16:45
Фото: Нацполіція
У Дніпрі правоохоронці викрили канал постачання наркотичних речовин до колонії. Щомісячний обіг оцінюють в близько мільйон гривень

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 29-річний ув'язнений організував схему та координував переправлення наркотиків ув'язненим. Чоловік залучив до схеми ще шість людей: серед них були і люди із в'язниці, і з "волі".

Один із учасників схеми нібито перекидав пакунки через паркан установи, а інші займалися фасуванням, розподілом наркотиків й подальшим збутом серед інших ув’язнених. Розрахунок здійснювався переказами на банківські картки.

Під час обшуків правоохоронці знайшли майже 4 кг канабісу, близько 320 г психотропної речовини "PVP", амфетамін, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, грошові кошти та автомобіль Skoda. Орієнтовна вартість цього всього становить понад 1,2 мільйона гривень.

Всі учасники групи отримали підозри.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік продавав наркотики через Telegram. Йому загрожує від 6 до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна.

