У Дніпрі перекрили мільйонний канал постачання наркотиків

Фото: Нацполіція

У Дніпрі правоохоронці викрили канал постачання наркотичних речовин до колонії. Щомісячний обіг оцінюють в близько мільйон гривень

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 29-річний ув'язнений організував схему та координував переправлення наркотиків ув'язненим. Чоловік залучив до схеми ще шість людей: серед них були і люди із в'язниці, і з "волі".

Один із учасників схеми нібито перекидав пакунки через паркан установи, а інші займалися фасуванням, розподілом наркотиків й подальшим збутом серед інших ув’язнених. Розрахунок здійснювався переказами на банківські картки.

Під час обшуків правоохоронці знайшли майже 4 кг канабісу, близько 320 г психотропної речовини "PVP", амфетамін, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, грошові кошти та автомобіль Skoda. Орієнтовна вартість цього всього становить понад 1,2 мільйона гривень.

Всі учасники групи отримали підозри.

