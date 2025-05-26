У лісі на Прикарпатті знайшли тіло 33-річного жителя Дніпра
В суботу, 24 травня, в лісовому масиві села Буркут Верховинського району виявили тіло чоловіка
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Гірські рятувальники спільно з поліцейськими транспортували тіло загиблого чоловіка – 33-річного жителя Дніпра.
Обставини смерть чоловіка з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 21 травня у горах на Франківщині помер 34-річний чоловік. Тіло загиблого виявив турист неподалік вершини гори Піп Іван.
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
У Києві затримали наркоділків на Подолі: що їм тепер загрожує
26 травня 2025, 15:55Не сплатив 30 мільйонів: у Києві судитимуть директора підприємства
26 травня 2025, 15:35Трагічна статистика: відомо, скільки дітей вбила Росія в Україні
26 травня 2025, 15:25ВАКС засудив на 4 роки позбавлення волі заступника голови Федерації профспілок, який намагався дати 150 000 доларів хабаря колегії суддів
26 травня 2025, 15:21На Буковині водій вантажівки збив на смерть велосипедиста та перевіз тіло в інше місце
26 травня 2025, 15:10На Харківщині поліцейські розшукали жінку, яка пішла з дому та не повернулася
26 травня 2025, 15:05На Одещині жінка намагалась за 1500 доларів підкупити прикордонника та переправити до Молдови військовозобов’язаного чоловіка
26 травня 2025, 14:53У Львові лікарі вкоротили язик чотирирічній дівчинці
26 травня 2025, 14:47Скандал у Кременчуці: з'явилося нове відео сутички з ТЦК
26 травня 2025, 14:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі блоги »