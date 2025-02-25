На Рівненщині поліція виявила у 33-річного чоловіка міні-арсенал зброї

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Чоловік, який раніше вже мав кримінальні справи і у квітні минулого року звільнився з місць позбавлення волі за майнові злочини, був затриманий під час санкціонованого обшуку.

У ході обшуку у нього вдома виявили та вилучили:

4 корпуси гранат,

2 запали,

173 патрони калібру 5,45 мм,

пістолет.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який збував боєприпаси. Зокрема корпуси ручних гранат Ф-1 та РГД-5, а також двох підривачі до них.