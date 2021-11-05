На Івано-Франківщині знову збільшили кількість лікарень для хворих на COVID-19

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На Прикарпатті ще дві лікарні розгорнули ліжка для хворих на коронавірус - Верховинська та Заболотівська

Як пише RegioNews з посиланням на Укрінформ, про це в Івано-Франківську на брифінгу в Центральній міській клінічній лікарні повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Ігор Дмитренко.

"В нашій області коронавірусну хворобу лікують вже 25 закладів. Учора ми додали ще два лікувальні заклади: Верховинську та Заболотівську лікарні", - повідомив Дмитренко.

За його словами, загалом в області вже розгорнуті 2773 ліжка для хворих на коронавірус, із них 96,7% забезпечені киснем.

Зі свого боку керівник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук, найбільшу кількість хворих нині спостерігають в Івано-Франківському, Калуському та Коломийському районах. Зростання нових випадків COVID-19 між тижнями в області сягає близько 20%.

"До піку захворювання ми ще рухаємося. Найближчих 2-3 тижні легше не буде точно, аби не важче", - зауважив Савчук.

За словами Савчука, тривожним є статистика захворювання на коронавірус серед дітей. Щодня медики Прикарпаття спостерігають 50-60 нових випадків COVID-19 у цих пацієнтів. Переважно хворіють діти шкільного віку.

"Захворюваність серед дітей між тижнями збільшилась на 27%", - констатує Савчук.

Нагадаємо, що 26 488 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1 654 дитини та 488 медпрацівників