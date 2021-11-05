08:44  05 листопада
Майже 26,5 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні за добу, найбільше – на Дніпропетровщині
12:48  05 листопада
"Слугу" Третьякову відсторонили від засідань Ради через образу померлого нардепа Полякова
08:04  05 листопада
Доба в ООС: дев’ять обстрілів українських позицій окупантами
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2021, 14:31 2

На Івано-Франківщині знову збільшили кількість лікарень для хворих на COVID-19

05 листопада 2021, 14:31 2
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Прикарпатті ще дві лікарні розгорнули ліжка для хворих на коронавірус - Верховинська та Заболотівська

Як пише RegioNews з посиланням на Укрінформ, про це в Івано-Франківську на брифінгу в Центральній міській клінічній лікарні повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Ігор Дмитренко.

"В нашій області коронавірусну хворобу лікують вже 25 закладів. Учора ми додали ще два лікувальні заклади: Верховинську та Заболотівську лікарні", - повідомив Дмитренко.

За його словами, загалом в області вже розгорнуті 2773 ліжка для хворих на коронавірус, із них 96,7% забезпечені киснем.

Зі свого боку керівник Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук, найбільшу кількість хворих нині спостерігають в Івано-Франківському, Калуському та Коломийському районах. Зростання нових випадків COVID-19 між тижнями в області сягає близько 20%.

"До піку захворювання ми ще рухаємося. Найближчих 2-3 тижні легше не буде точно, аби не важче", - зауважив Савчук.

За словами Савчука, тривожним є статистика захворювання на коронавірус серед дітей. Щодня медики Прикарпаття спостерігають 50-60 нових випадків COVID-19 у цих пацієнтів. Переважно хворіють діти шкільного віку.

"Захворюваність серед дітей між тижнями збільшилась на 27%", - констатує Савчук.

Нагадаємо, що 26 488 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1 654 дитини та 488 медпрацівників

ушпиталення Івано-Франківськ COVID-19 червона зона кисень

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабмін, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua