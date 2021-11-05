На Ивано-Франковщине снова увеличили количество больниц для больных COVID-19

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На Прикарпатье еще две больницы развернули койки для больных на коронавирус - Верховинская и Заболотивская

Как пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ об этом в Ивано-Франковске на брифинге в Центральной городской клинической больнице сообщил директор департамента здравоохранения ОГА Игорь Дмитренко.

"В нашей области уже 25 медучреждений лечат коронавирусную болезнь. Вчера мы добавили еще два лечебных учреждения: Верховинскую и Заболотовскую больницы", - сообщил Дмитренко.

По его словам, в целом в области уже развернуты 2773 кровати для больных коронавирусом, из них 96,7% обеспечены кислородом.

Со своей стороны руководитель Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук, наибольшее количество больных сейчас наблюдают в Ивано-Франковском, Калушском и Коломыйском районах. Рост новых случаев COVID - 19 между неделями в области достигает около 20%.

"До пика заболевания мы еще двигаемся. Ближайших 2-3 недели легче не будет точно, дай Бог, чтобы не тяжелее", - отметил Савчук.

По словам Савчука, тревожным является статистика заболевания коронавирусом среди детей. Ежедневно медики Прикарпатья наблюдают 50-60 новых случаев COVID-19 у этих пациентов. Преимущественно болеют дети школьного возраста.

"Заболеваемость среди детей между неделями увеличилась на 27%", - отмечает Савчук.

Напомним, что 26 488 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 ноября 2021 года. В частности, заболели 1 654 ребенка и 488 медработников