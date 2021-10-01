На Прикарпатті чоловік вбив колишню дружину та вчинив самогубство

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На Коломийщині чоловік з ревнощів наніс колишній дружині смертельні ножові поранення, а після вчинив самогубство

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківщини.

Так, до поліції надійшло повідомлення від 72-річного чоловіка про те, що колишній 45-річний зять вбив його дочку.

На місце події негайно виїхали керівництво обласної поліції, слідчі та інспектори- криміналісти.

Правоохоронці встановили, що 45-річний прикарпатець прийшов до помешкання колишньої дружини. У ході сварки він витягнув ніж та завдав ним декілька ударів 45-річній жінці в ділянку спини, від яких вона померла на місці події. Після скоєного чоловік вчинив самогубство, спричинивши собі смертельне ножове поранення.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України, одне з яких з відміткою "Самогубство". На даний час призначено проведення ряд експертиз.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Овруцькій між двома перехожими виник конфлікт, у ході якого один з учасників вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.