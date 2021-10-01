08:42  01 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили 12 тисяч випадків зараження
09:49  01 жовтня
В Україні зменшився тариф на електроенергію для населення
08:09  01 жовтня
ООС: за добу 13 обстрілів, загинув український боєць
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2021, 13:14 64

На Прикарпатті чоловік вбив колишню дружину та вчинив самогубство

01 жовтня 2021, 13:14 64
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Коломийщині чоловік з ревнощів наніс колишній дружині смертельні ножові поранення, а після вчинив самогубство

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківщини.

Так, до поліції надійшло повідомлення від 72-річного чоловіка про те, що колишній 45-річний зять вбив його дочку.

На місце події негайно виїхали керівництво обласної поліції, слідчі та інспектори- криміналісти.

Правоохоронці встановили, що 45-річний прикарпатець прийшов до помешкання колишньої дружини. У ході сварки він витягнув ніж та завдав ним декілька ударів 45-річній жінці в ділянку спини, від яких вона померла на місці події. Після скоєного чоловік вчинив самогубство, спричинивши собі смертельне ножове поранення.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України, одне з яких з відміткою "Самогубство". На даний час призначено проведення ряд експертиз.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Овруцькій між двома перехожими виник конфлікт, у ході якого один з учасників вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

смерть зброя поліція самоубивство Дружина

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua