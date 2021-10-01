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01 октября 2021, 13:14 64

На Прикарпатье мужчина убил бывшую жену и совершил самоубийство

01 октября 2021, 13:14 64
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Фото: Нацполиция
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На Коломыйщине мужчина из ревности нанес бывшей жене смертельные ножевые ранения, а после совершил самоубийство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковщины.

Так, в полицию поступило сообщение от 72-летнего мужчины о том, что бывший 45-летний зять убил его дочь.

На место происшествия незамедлительно выехали руководство областной полиции, следователи и инспекторы - криминалисты.

Правоохранители установили, что 45-летний прикарпатец пришел в квартиру бывшей жены. В ходе ссоры он вытащил нож и нанес им несколько ударов 45-летней женщине в область спины, от которых она скончалась на месте происшествия. После совершенного мужчина совершил самоубийство, причинив себе смертельное ножевое ранение.

Следователи начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, один из которых с отметкой "Самоубийство". В настоящее время назначено проведение ряд экспертиз.

Напомним, ранее в Киеве на улице Овручской между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в другого. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

смерть оружие полиция самоубийство Жена

 
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