В Госпродпотребслужбе назвали причину массового отравления детей на Прикарпатье
Отравление 11 детей и одного взрослого во время празднования нового учебного года в селе Загвоздье вызвала пицца
Об этом сообщил представитель Главного управления Госпродпотребслужбы в области Виталий Фиглевский, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
В заведении питания обнаружили кишечную палочку.
"Всех больных связывает употребление пиццы, которую готовили с нарушением технологического процесса. Пиццу не выпекали, а разогревали на следующий день после приготовления, что является нарушением соответствующего температурного режима", - сообщил Фиглевский.
По его словам, во время проверки заведения, где питались дети, специалисты обнаружили кишечную палочку.
Владельцев заведения привлекли к административной ответственности, а его работу приостановили на 10 дней для устранения недостатков.
Ранее сообщалось, что прикарпатские полицейские начали уголовное производство из-за отравления людей в селе Загвоздье Ивано-Франковского района.