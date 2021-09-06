В Госпродпотребслужбе назвали причину массового отравления детей на Прикарпатье

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Отравление 11 детей и одного взрослого во время празднования нового учебного года в селе Загвоздье вызвала пицца

Об этом сообщил представитель Главного управления Госпродпотребслужбы в области Виталий Фиглевский, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

В заведении питания обнаружили кишечную палочку.

"Всех больных связывает употребление пиццы, которую готовили с нарушением технологического процесса. Пиццу не выпекали, а разогревали на следующий день после приготовления, что является нарушением соответствующего температурного режима", - сообщил Фиглевский.

По его словам, во время проверки заведения, где питались дети, специалисты обнаружили кишечную палочку.

Владельцев заведения привлекли к административной ответственности, а его работу приостановили на 10 дней для устранения недостатков.

Ранее сообщалось, что прикарпатские полицейские начали уголовное производство из-за отравления людей в селе Загвоздье Ивано-Франковского района.