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06 сентября 2021, 14:54 802

В Госпродпотребслужбе назвали причину массового отравления детей на Прикарпатье

06 сентября 2021, 14:54 802
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Фото: Рixabay
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Отравление 11 детей и одного взрослого во время празднования нового учебного года в селе Загвоздье вызвала пицца

Об этом сообщил представитель Главного управления Госпродпотребслужбы в области Виталий Фиглевский, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

В заведении питания обнаружили кишечную палочку.

"Всех больных связывает употребление пиццы, которую готовили с нарушением технологического процесса. Пиццу не выпекали, а разогревали на следующий день после приготовления, что является нарушением соответствующего температурного режима", - сообщил Фиглевский.

По его словам, во время проверки заведения, где питались дети, специалисты обнаружили кишечную палочку.

Владельцев заведения привлекли к административной ответственности, а его работу приостановили на 10 дней для устранения недостатков.

Ранее сообщалось, что прикарпатские полицейские начали уголовное производство из-за отравления людей в селе Загвоздье Ивано-Франковского района.

отравление Прикарпатье дети Ивано-Франковская область больница

 
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