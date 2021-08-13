Показники у двох областях не відповідають "зеленій" зоні карантину - МОЗ
Станом на 13 серпня показники госпіталізацій хворих на COVID-19 у двох областях вище, ніж має бути в "зеленій" зоні
Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.
Зокрема, в Івано-Франківській області динаміка госпіталізацій два дні поспіль демонструє тенденцію до зростання. Цей показник наразі складає 70,2%, а днем раніше становив 80%.
У Тернопільській області динаміка госпіталізацій наразі складає 72,2%, хоча раніше був в межах 55,6-86,7%.
Раніше повідомлялось, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів