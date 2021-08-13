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Показники у двох областях не відповідають "зеленій" зоні карантину - МОЗ
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13 серпня 2021, 10:16 223

Показники у двох областях не відповідають "зеленій" зоні карантину - МОЗ

13 серпня 2021, 10:16 223
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на 13 серпня показники госпіталізацій хворих на COVID-19 у двох областях вище, ніж має бути в "зеленій" зоні

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, в Івано-Франківській області динаміка госпіталізацій два дні поспіль демонструє тенденцію до зростання. Цей показник наразі складає 70,2%, а днем раніше становив 80%.

У Тернопільській області динаміка госпіталізацій наразі складає 72,2%, хоча раніше був в межах 55,6-86,7%.

Раніше повідомлялось, що в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження штамом "Дельта".

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