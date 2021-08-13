Показатели в двух областях не соответствуют "зеленой" зоне карантина - Минздрав

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По состоянию на 13 августа показатели госпитализаций больных COVID-19 в двух областях выше, чем должно быть в "зеленой" зоне

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Ивано-Франковской области динамика госпитализаций два дня подряд демонстрирует тенденцию к росту. Этот показатель сейчас составляет 70,2%, а днем ранее составлял 80%.

В Тернопольской области динамика госпитализаций сейчас составляет 72,2%, хотя ранее был в пределах 55,6-86,7%.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта".