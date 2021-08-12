На Иванофранковщине педагогам обещают премии за COVID-прививки

Фото из открытых источников

Педагогов Ивано-Франковской территориальной общины планируют дополнительно премировать за то, что они будут вакцинироваться от коронавирус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Галку

По словам мэра Иванофранковская Руслана Марцинкива, педагогам нужно вакцинироваться, чтобы в общине снова не ввели дистанционное обучение. В мэрии готовят распоряжение городского головы о премировании вакцинированных учителей школ и воспитателей детсадов.

"У нас есть школы, где более 90% учителей вакцинировались, а есть, где менее 30%. Прошу, чтобы мы не переходили на дистанционное обучение – вакцинироваться. Вакцинация добровольная. Но школы и дети могут быть дополнительными распространителями коронавируса. Поэтому мы будем мотивировать. Будем премиями стимулировать тех, кто вакцинировался. В рамках законодательства. Стимулировать и мотивировать, я считаю, это правильно", – сказал Марцинкив.

В издании отмечают, что у франковской общине каждый третий учитель отказался от вакцинации против COVID-19.

Напомним, что министр образования Сергей Шкарлет заверил, что принудительной вакцинации педагогов не будет