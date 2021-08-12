08:44  12 августа
COVID в Украине: за сутки госпитализировали 588 человек
11:29  12 августа
Кабмин назначил главе МВД Монастырскому нового заместителя
08:09  12 августа
Сутки в ООС: из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель
UA | RU
UA | RU
12 августа 2021, 15:51 312

На Иванофранковщине педагогам обещают премии за COVID-прививки

12 августа 2021, 15:51 312
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Педагогов Ивано-Франковской территориальной общины планируют дополнительно премировать за то, что они будут вакцинироваться от коронавирус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Галку

По словам мэра Иванофранковская Руслана Марцинкива, педагогам нужно вакцинироваться, чтобы в общине снова не ввели дистанционное обучение. В мэрии готовят распоряжение городского головы о премировании вакцинированных учителей школ и воспитателей детсадов.

"У нас есть школы, где более 90% учителей вакцинировались, а есть, где менее 30%. Прошу, чтобы мы не переходили на дистанционное обучение – вакцинироваться. Вакцинация добровольная. Но школы и дети могут быть дополнительными распространителями коронавируса. Поэтому мы будем мотивировать. Будем премиями стимулировать тех, кто вакцинировался. В рамках законодательства. Стимулировать и мотивировать, я считаю, это правильно", – сказал Марцинкив.

В издании отмечают, что у франковской общине каждый третий учитель отказался от вакцинации против COVID-19.

Напомним, что министр образования Сергей Шкарлет заверил, что принудительной вакцинации педагогов не будет

вакцина COVID-19 мер вакцинация прививка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua