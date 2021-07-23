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23 липня 2021, 10:46 113

На Прикарпатті 16 дітей потрапили до лікарні через отруєння у таборі

23 липня 2021, 10:46 113
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Фото: з відкритих джерел
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На Прикарпатті у спортивному таборі отруїлись 17 людей, з них 16 дітей. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм у закладі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Всього до медичних закладів госпіталізовано 17 осіб з них 16 дітей, які відпочивали в готелі "Таємниці Карпат" в с. Яблуниця Поляницької ТГ Надвірнянського р-ну", - йдеться у повідомленні.

Їх попередній діагноз від медичних працівників - гострий гастроентерит. Стан хворих середньої важкості.

Відомо, що у комплекс на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини віком від 6 і до 16 років, а також дорослі - 22 батьків та 11 тренерів. Серед них мешканці Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької й Київської областей.

Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 22 липня з Яремчанської лікарні виписали дітей, які отруїлись у відпочинковому таборі в Татарові.

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