На Прикарпатті 16 дітей потрапили до лікарні через отруєння у таборі
На Прикарпатті у спортивному таборі отруїлись 17 людей, з них 16 дітей. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм у закладі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Всього до медичних закладів госпіталізовано 17 осіб з них 16 дітей, які відпочивали в готелі "Таємниці Карпат" в с. Яблуниця Поляницької ТГ Надвірнянського р-ну", - йдеться у повідомленні.
Їх попередній діагноз від медичних працівників - гострий гастроентерит. Стан хворих середньої важкості.
Відомо, що у комплекс на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини віком від 6 і до 16 років, а також дорослі - 22 батьків та 11 тренерів. Серед них мешканці Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької й Київської областей.
Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 22 липня з Яремчанської лікарні виписали дітей, які отруїлись у відпочинковому таборі в Татарові.