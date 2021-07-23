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На Прикарпатье 16 детей попали в больницу из-за отравления в лагере
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23 июля 2021, 10:46 112

На Прикарпатье 16 детей попали в больницу из-за отравления в лагере

23 июля 2021, 10:46 112
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Фото: из открытых источников
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На Прикарпатье в спортивном лагере отравились 17 человек, из них 16 детей. Полицейские уже начали уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм в заведении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек из них 16 детей, отдыхавших в отеле "Тайны Карпат" в с. Яблуница Поляницкого ТГ Надвирнянского р-ну", - говорится в сообщении.

Их предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести.

Известно, что в комплекс на отдых 17 июля прибыли 243 ребенка в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые - 22 родителей и 11 тренеров. Среди них жители Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Полицейские уже начали уголовное производство. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Напомним, 22 июля из Яремчанской больницы выписали детей, которые отравились в лагере отдыха в Татарове.

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