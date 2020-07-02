В Івано-Франківській області через зсуви заблоковано 9 населених пунктів

Заблоковано населені пункти двох районів — Косівського та Верховинського

Заблоковано населені пункти двох районів — Косівського та Верховинського

Фото: Укрінформ

Сильні зливи в Івано-Франківській області викликали зсуви, які заблокували 9 населених пунктів у двох районах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеву ОДА.

Відзначається, що в Косівському районі в результаті зсувів і виходу річки з берегів на дорожнє покриття відсутній проїзд до 3 населених пунктів (с. Шепіт, ділянки Завоєли, Ставник, Плаюци, Ведмежі, Бані у с. Космач і ділянки Підбрусний, Брусний в с. Брустурів).

У Верховинському районі заблоковані - с. Дземброня, с. Бистрець, с. Шибене, с. Грамотне, с. Стовпні, с. Кохан)", - сказано у повідомленні

Нагадаємо, на думку еколога повені на Прикарпатті були спричинені змінами клімату і великою кількістю опадів, а не масштабною вирубкою лісів.