В Ивано-Франковской области из-за оползней заблокированы 9 населенных пунктов

Заблокированы населенные пункты двух районов — Косовского и Верховинского

Заблокированы населенные пункты двух районов — Косовского и Верховинского

Фото: Укринформ

Сильные ливни в Ивано-Франковской области вызвали оползни, которые заблокировали 9 населенных пунктов в двух районах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местную ОГА.

Отмечается, что в Косовском районе в результате оползней и выхода реки из берегов на дорожное покрытие отсутствует проезд к 3 населенным пунктам (с. Шепот, участки Завоелы, Ставник, Плаюцы, Медвежий, Бани в с. Космач и участки Подбрусный, Брусный в с. Брустуров).

В Верховинском районе заблокированы - с.Дземброня, с.Быстрец, с.Шибене, с.Грамотное, с.Стовпни, с.Кохан)", - сказано в сообщении.

Напомним, по мнению эколога наводнения на Прикарпатье были вызваны изменениями климата и большим количеством осадков, а не масштабной вырубкой лесов.