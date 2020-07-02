В Ивано-Франковской области из-за оползней заблокированы 9 населенных пунктов
Заблокированы населенные пункты двух районов — Косовского и Верховинского
Заблокированы населенные пункты двух районов — Косовского и Верховинского
Сильные ливни в Ивано-Франковской области вызвали оползни, которые заблокировали 9 населенных пунктов в двух районах.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местную ОГА.
Отмечается, что в Косовском районе в результате оползней и выхода реки из берегов на дорожное покрытие отсутствует проезд к 3 населенным пунктам (с. Шепот, участки Завоелы, Ставник, Плаюцы, Медвежий, Бани в с. Космач и участки Подбрусный, Брусный в с. Брустуров).
В Верховинском районе заблокированы - с.Дземброня, с.Быстрец, с.Шибене, с.Грамотное, с.Стовпни, с.Кохан)", - сказано в сообщении.
Напомним, по мнению эколога наводнения на Прикарпатье были вызваны изменениями климата и большим количеством осадков, а не масштабной вырубкой лесов.
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