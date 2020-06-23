Глава Ивано-Франковской ОГА рассказал о последствиях стихии на Прикарпатье

Для преодоления последствий наводнения власти Прикарпатья будут просить у правительства 400 млн гривен

Для преодоления последствий наводнения власти Прикарпатья будут просить у правительства 400 млн гривен

Фото: Facebook

Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив во время онлайн-брифинга отметил, что единовременную помощь смогут получить малоимущие семьи и семьи, которые оказались в тяжелом материальном положении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Ивано-Франковской ОГА.

Как сообщил Федоров почти во всех районах наблюдается значительное подтопление жилых домов, домохозяйств, приусадебных участков, сельхозугодий. Имеют место разрушения защитных дамб, берегов рек, размыв дорог и их перекрытия из-за оползней.

В результате стихии в Верховинском районе отрезанными остались 19 деревень, погибло два человека и один человек считается без вести пропавшим", - рассказал председатель ОГА.

Федоров подчеркнул, что создан постоянно действующий штаб по ликвидации последствий стихии. Органами государственной власти и местного самоуправления совместно с аварийно-спасательными службами проводятся первоочередные восстановительные и спасательные работы и эвакуационные мероприятия.

Сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам составляет более 400 млн. грн. Нами подготовлен соответствующий проект письма в Кабинет министров Украины относительно выделения средств на преодоление этой ситуации", - подчеркнул Виталий Федорив.

Также из областного бюджета выделено субвенцию в размере 1 млн. грн. и 5 625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.

Относительно возмещения людям, у которых подтопило жилые дома и сельхозугодья, то сумма средств, которую они позже смогут получить в органах соцзащиты, составит 3-5 тыс грн. Председатель ОГА отметил, что единовременную помощь смогут получить малоимущие семьи и семьи, которые оказались в тяжелом материальном положении.

Он отметил, что на восстановление дома в Белоберезской ОТГ для женщины, которая осталась без жилья с двумя детьми, средства будут искать в областном бюджете. Четвертую часть суммы предоставит Білоберізька ОТГ.

Ранее сообщалось, что прем'єр-министр Украины Денис Шмигаль поручил министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовському, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечоткіну, председателям областных государственных администраций и другим ответственным лицам подготовить предложения относительно неотложных мер для преодоления последствий непогоды на территории западных областей Украины.