В Івано-Франківську вже тиждень немає смертельних випадків від COVID-19 - мер міста

У двох міських лікарнях перебувають 173 пацієнта з коронавірусною інфекцією

pixabay.com

У двох міських лікарнях перебувають 173 пацієнта з коронавірусною інфекцією

В Івано-Франківську в міських лікарнях за тиждень немає жодного летального випадку від коронавіруса.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Вже тиждень немає летальних випадків від коронавіруса в міських лікарнях", - написав він.

За його словами, в даний час у двох міських лікарнях перебувають 173 пацієнта з COVID-19.

В Центральну міську клінічну лікарню за вчорашній день надійшло 7 пацієнтів, у Міську клінічну лікарню №1 - 1 пацієнт. В реанімації в ЦМКЛ є 8 пацієнтів у важкому стані - 4 (на сіпапах), в реанімації МКЛ - 6 пацієнтів, на сіпапах - троє.

Можна говорити, що маємо позитивну тенденцію спаду захворюваності", - зазначив мер

Він повідомив, що лікарі двох медзакладів найближчим часом отримають доплати за квітень, оскільки підписані необхідні пакети з НСЗУ.

Всього в Івано-Франківську лабораторно підтверджені 378 випадків захворювання коронавірусом, з них 29 - летальні.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 21 245 випадків COVID-19. З початку пандемії померли 623 чоловік.