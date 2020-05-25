В Івано-Франківську вже тиждень немає смертельних випадків від COVID-19 - мер міста
В Івано-Франківську в міських лікарнях за тиждень немає жодного летального випадку від коронавіруса.
Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає RegioNews.
Вже тиждень немає летальних випадків від коронавіруса в міських лікарнях", - написав він.
За його словами, в даний час у двох міських лікарнях перебувають 173 пацієнта з COVID-19.
В Центральну міську клінічну лікарню за вчорашній день надійшло 7 пацієнтів, у Міську клінічну лікарню №1 - 1 пацієнт. В реанімації в ЦМКЛ є 8 пацієнтів у важкому стані - 4 (на сіпапах), в реанімації МКЛ - 6 пацієнтів, на сіпапах - троє.
Можна говорити, що маємо позитивну тенденцію спаду захворюваності", - зазначив мер
Він повідомив, що лікарі двох медзакладів найближчим часом отримають доплати за квітень, оскільки підписані необхідні пакети з НСЗУ.
Всього в Івано-Франківську лабораторно підтверджені 378 випадків захворювання коронавірусом, з них 29 - летальні.
Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 21 245 випадків COVID-19. З початку пандемії померли 623 чоловік.
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