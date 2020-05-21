На будівництво біатлонного комплексу в Карпатах з бюджету передбачили 70 мільйонів
Івано-Франківська ОДА повідомила, що на будівництво біатлонного комплексу в селі Поляниця цьогоріч дали 70 мільйонів гривень.
Про це інформує Івано-Франківська ОДА, пише RegioNews.
Відповідно до Закону України від 13.04.2020 року № 553-1Х "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачена "Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області" в обсязі 70 млн гривень.
У 2019 році на продовження будівництва комплексу була передбачена субвенція з державного бюджету Яремчанському міському бюджету в сумі 99,7 млн гривень.
У 2018 році з Державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу виділено 50 млн гривень, з яких використано 1 338,2 тис. гривень для виготовлення проєктно-кошторисної документації.
Нагадаємо, українська жіноча збірна здобула "бронзу" на Чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді.
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