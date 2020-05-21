09:41  21 травня
Коронавірус в Україні: за добу - 476 нових випадків COVID-19
09:06  21 травня
Стали відомі дати проведення ЗНО-2020
08:32  21 травня
ООС: на Донбасі за добу поранили двох українських військових
UA | RU
UA | RU
21 травня 2020, 11:16 2

На будівництво біатлонного комплексу в Карпатах з бюджету передбачили 70 мільйонів

Читайте также
на русском языке
21 травня 2020, 11:16 2
Читайте также на русском языке
Будівництво сучасного біатлонного комплексу в селі Поляниця на курорті "Буковель” продовжується
Фото: if.gov.ua
Будівництво сучасного біатлонного комплексу в селі Поляниця на курорті "Буковель” продовжується

Івано-Франківська ОДА повідомила, що на будівництво біатлонного комплексу в селі Поляниця цьогоріч дали 70 мільйонів гривень.

Про це інформує Івано-Франківська ОДА, пише RegioNews.

Відповідно до Закону України від 13.04.2020 року № 553-1Х "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачена "Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області" в обсязі 70 млн гривень.

У 2019 році на продовження будівництва комплексу була передбачена субвенція з державного бюджету Яремчанському міському бюджету в сумі 99,7 млн гривень.

У 2018 році з Державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу виділено 50 млн гривень, з яких використано 1 338,2 тис. гривень для виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Нагадаємо, українська жіноча збірна здобула "бронзу" на Чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді.


гроші Івано-Франківськ бюджет область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 травня 2020, 22:15
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Всі досьє »