На будівництво біатлонного комплексу в Карпатах з бюджету передбачили 70 мільйонів

Будівництво сучасного біатлонного комплексу в селі Поляниця на курорті "Буковель” продовжується

Фото: if.gov.ua

Будівництво сучасного біатлонного комплексу в селі Поляниця на курорті "Буковель” продовжується

Івано-Франківська ОДА повідомила, що на будівництво біатлонного комплексу в селі Поляниця цьогоріч дали 70 мільйонів гривень.

Про це інформує Івано-Франківська ОДА, пише RegioNews.

Відповідно до Закону України від 13.04.2020 року № 553-1Х "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачена "Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області" в обсязі 70 млн гривень.

У 2019 році на продовження будівництва комплексу була передбачена субвенція з державного бюджету Яремчанському міському бюджету в сумі 99,7 млн гривень.

У 2018 році з Державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу виділено 50 млн гривень, з яких використано 1 338,2 тис. гривень для виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Нагадаємо, українська жіноча збірна здобула "бронзу" на Чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді.