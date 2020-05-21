На строительство биатлонного комплекса в Карпатах с бюджета направили 70 миллионов

Строительство современного биатлонного комплекса в селе Поляница на курорте "Буковель” продолжается

Фото: if.gov.ua

Строительство современного биатлонного комплекса в селе Поляница на курорте "Буковель” продолжается

Ивано-Франковская ОГА сообщила, что на строительство биатлонного комплекса в селе Поляница в этом году дали 70 миллионов гривен.

Об этом информирует Ивано-Франковская ОГА, пишет RegioNews.

Согласно Закону Украины от 13.04.2020 года № 553-1Х "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусмотрена "Субвенция из государственного бюджета городскому бюджету м. Яремче (для Поляницкого сельского совета) на строительство современного биатлонного комплекса в с. Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области" в объеме 70 млн гривен.

В 2019 году на продолжение строительства комплекса была предусмотрена субвенция из государственного бюджета Яремчанском городском бюджета в сумме 99,7 млн гривен.

В 2018 году из Государственного бюджета областному бюджету Ивано-Франковской области на строительство современного биатлонного комплекса выделено 50 млн гривен, из которых использовано 1 338,2 тыс. гривен для изготовления проектно-сметной документации.

Напомним, украинская женская сборная завоевала "бронзу" на Чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.