На Івано-Франківщині припинено трафік нелегальної міграції до ЄС
За попередньою версією слідства, місцевий автоперевізник налагодив механізм нелегального переміщення мешканців регіону за кордон, інформує RegioNews із посиланням на сторінку СБУ в Івано-Франківській області у Facebook.
За різні суми винагороди він мікроавтобусом нелегально переправляв через держкордон людей, яких приховував у салоні транспортного засобу.
Клієнтами фігуранта були громадяни, яким суд заборонив виїзд з країни через борги перед банківськими установами.
Оперативники СБУ задокументували факт спроби незаконного переправлення місцевого жителя через державний кордон за 15 тисяч гривень у доларовому еквівалентів. Водія мікроавтобуса затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
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