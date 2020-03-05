В Ивано-Франковской области прекращено трафик нелегальной миграции в ЕС
По предварительной версии следствия, местный автоперевозчик наладил механизм нелегального перемещения жителей региона за границу, передает RegioNews со ссылкой на страницу СБУ в Ивано-Франковской области в Facebook.
За различные суммы вознаграждения микроавтобусом он нелегально переправлял через госграницу людей, которых скрывал в салоне транспортного средства.
Клиентами фигуранта были граждане, которым суд запретил выезд из страны за долги перед банковскими учреждениями.
Оперативники СБУ задокументировали факт попытки незаконной переправки местного жителя через государственную границу за 15 тысяч гривен в долларовом эквиваленте. Водителя микроавтобуса задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
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