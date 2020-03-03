На Прикарпатье в горах травмировался турист
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
3 марта в 11:40 в поисково-спасательное отделение поселка Осмолода поступило сообщение от руководителя туристической группы, в составе которой находилось 10 человек из Киева. Он проинформировал, что один из туристов 1980 года рождения получил травму.
Как выяснилось, мужчина травмировался во время прохождения туристическим маршрутом в урочище Копылец.
К аварийно-спасательным работам привлечено спасателей поисково-спасательного отделения поселка Осмолода - 4 человек личного состава на 1 единице техники.
В 12:35 спасатели встретили группу туристов и оказали помощь пострадавшему.
Мужчину транспортировали к месту дислокации Осмолодського поисково-спасательного отделения и передали работникам скорой медицинской помощи.
Напомним, на Закарпатье разбился сноубордист из Киева. Турист катался на сноуборде и столкнулся с опорой канатного подъемника.
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