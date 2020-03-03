На Закарпатті розбився сноубордист із Києва
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Управлінні ДСНС в Закарпатській області.
Повідомлення про виявлення тіла туриста в районі полонини Драгобрат Рахівського району надійшло рятувальникам вчора, 2 березня о 16:55 годині.
Рятувальники з'ясували, що киянин 1985 року народження катався на сноуборді та зіткнувся з опорою канатного підйомника.
О 21:30 годині тіло загиблого туриста доставили до урочища Свидівець, що біля Ясіня. Далі його передали правоохоронцям.
До пошукових робіт залучалось 6 рятувальників та спецавтомобіль.
2-3 березня у зв’язку із відлигою, снігопадами та хуртовинами у горах Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).
Рятувальники Закарпаття закликають громадян утриматися від походу в гори, адже зараз, за таких погодних умов, подорож Карпатами може завершитися трагічно.
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